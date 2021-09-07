Крупная авария с участием четырех машин произошла на 98-м километре МКАД
На внутренней стороне 98-го километра МКАД, в районе развязки с Ярославским шоссе, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Дорожная обстановка в районе ДТП осложнена, для движения свободны четыре полосы, — говорится в сообщении.
В дептрансе рекомендуют объезжать указанный участок трассы.
Еще одном ДТП на МКАД произошло утром 7 сентября. На 68-м километре внутренней стороны трассы столкнулись два легковых автомобиля — Ford и Nissan. В результате происшествия пострадали двое детей девяти и четырнадцати лет. Оба они находились в Nissan.
Позже в ГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Ford при выезде с Волоколамского шоссе на внутреннюю сторону МКАД не справился с управлением из-за сердечного приступа. С места происшествия его госпитализировали в состоянии комы.
Позже стало известно, что водитель умер в больнице. Пострадавший ребенок находится в отделении реанимации с диагнозом «ушиб головного мозга».