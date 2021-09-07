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Подросток, пострадавший в ДТП на 68-м километре МКАД, находится в реанимации

Илья Ашуров

Происшествия
Подросток, пострадавший в ДТП на 68-м километре МКАД, находится в реанимации
Фото: mos.ru / Максим Денисов
68-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Пострадавший в ДТП на 68-м километре МКАД подросток находится в реанимации. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

— 14-летний пострадавший мальчик находится в реанимации с диагнозом «ушиб головного мозга», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что водитель участвовавшего в аварии автомобиля Ford умер в больнице.

Утром 7 сентября на 68-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два легковых автомобиля — Ford и Nissan. В результате происшествия пострадали двое детей девяти и четырнадцати лет. Оба они находились в Nissan.

Позже в ГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Ford при выезде с Волоколамского шоссе на внутреннюю сторону МКАД не справился с управлением из-за сердечного приступа. С места происшествия его госпитализировали в состоянии комы.

В конце августа в пресс-службе ГИБДД рассказали, что 80 процентов ДТП с детьми происходит на улицах и других дорогах вне жилых зон.

На минувшей неделе в Москве произошло 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 184 человека и еще десять погибли.

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