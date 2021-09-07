Два ребенка пострадали в аварии на 68-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий

На 68-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребенка. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на трассе столкнулись два легковых автомобиля — Ford и Nissan. В результате происшествия пострадали двое детей девяти и четырнадцати лет. Оба они находились в Nissan. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

— На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, — говорится в сообщении.

В конце августа в пресс-службе ГИБДД рассказали, что 80 процентов ДТП с детьми происходит на улицах и других дорогах вне жилых зон.

Позже в ведомстве уточнили, что по предварительным данным, водитель автомобиля Ford при выезде с Волоколамского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, не справился с управлением из-за сердечного приступа.

— В настоящее время он госпитализирован в состоянии комы, после сердечного приступа, — заключили в ведомстве.

На минувшей неделе в Москве произошло 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 184 человека и еще десять погибли.