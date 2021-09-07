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Эксплуатация пяти новых поликлиник в САО Москвы начнется до конца 2022 года

Виктория Сикерина

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Эксплуатация пяти новых поликлиник в САО Москвы начнется до конца 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пять новых поликлиник в Северном административном округе (САО) столицы официально откроются до конца 2022 года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента строительства.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что среди медицинских учреждений предусмотрены две детско-взрослые и три детские поликлиники.

— В следующем году в Северном административном округе будут введены в эксплуатацию пять поликлиник: две детско-взрослые и три детские поликлиники в районах Савеловский, Ховрино, Молжаниновский, Дмитровский и Войковский, — заявил глава департамента.

В пресс-службе добавили, что детско-взрослая поликлиника на Дмитровском шоссе сможет обслужить за смену 750 человек. Остальные медицинские учреждения рассчитаны на 320 посещений в смену.

Также Рафик Загрутдинов рассказал, что строительство объектов производят по нормам «Московского стандарта плюс». Поликлиники оборудуют комфортными зонами ожидания, раздельными входами для детей и взрослых, системой навигации и современными медицинскими приборами. Также здесь создадут доступную среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, развитие системы здравоохранения станет приоритетным направлением в деятельности правительства Москвы, — передает сайт департамента строительства со ссылкой на слова руководителя.

В понедельник, 6 сентября, открыли новый филиал детской стоматологической поликлиники № 38 в столичном районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице.

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