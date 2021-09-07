Адвокат Ивана Сафронова уехал из России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Адвокат Иван Павлов, который участвовал в деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, переехал из России в Грузию из-за уголовного преследования. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал адвокат в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в Грузии родилась его мама и он прожил здесь несколько лет, поэтому выбрал эту страну для эмиграции.

Павлов отметил, что из-за уголовного преследования он не мог пользоваться социальными сетями и, соответственно, общаться с подзащитными.

— Запреты не касались лишь одного: возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход. На то, чтобы найти для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России, ушел не один месяц, — написал Павлов.

Павлова задержали весной 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье «Разглашение данных предварительного расследования», передает ТАСС.

О задержании Ивана Сафронова в Москве стало известно 7 июля прошлого года. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест.