Свыше 300 новых остановок общественного транспорта появилось в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Обновление контрактов с коммерческими перевозчиками позволило установить в столице свыше 300 новых остановок общественного транспорта. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что такое решение позволяет горожанам быстрее и удобнее добираться до нужного адреса.

— Благодаря новым остановкам дорога до 20 школ, детских садов и вузов стала проще и безопаснее. Обновленные автобусы более вместительны и могут перевозить на 13 процентов больше пассажиров, — добавили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В субботу, 4 сентября, пресс-служба столичного департамента транспорта рассказала, что с 20 сентября еще две новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве.

Первая из них будет на эстакаде, которая соединяет Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе. Вторую полосу откроют на улице Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до улицы Маршала Соколовского.