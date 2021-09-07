Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Грабители отобрали у посетителя кальянной почти 100 тысяч рублей в центре Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Грабители отобрали у посетителя кальянной почти 100 тысяч рублей в центре Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Лубянский проезд, 5с1 Карта всех событий

Мужчина подвергся разбойному нападению в кальянной в центре столицы и остался без телефона и банковской карты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 7 сентября.

Инцидент произошел в кальянной, расположенной в Лубянском проезде, 5, строение 3. Глубокой ночью 5 сентября двое неизвестных, угрожая гостю заведения ножом, украли у него телефон и банковскую карту.

Материальный ущерб, как уточнили в МВД, составил 95 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

7 сентября в МВД сообщили, что мужчина лишился телефона стоимостью 67 тысяч рублей, когда возвращался домой из бара в центре столицы. Инцидент произошел ночью 5 сентября.

Потерпевший вышел из бара и остановил проезжавший мимо автомобиль в Большом Гнездниковском переулке, 6. Он попросил водителя отвезти его домой, после чего тот сказал ему достать телефон и ввести маршрут.

Пассажиру стало плохо на 1-й Тверской-Ямской улице около дома 32, строение 2, поэтому он попросил попутчика остановиться. Через несколько минут они продолжили поездку, но теперь водитель отказывался вернуть потерпевшему телефон.

Он уверял, что у него нет гаджета, а затем высадил пассажира из автомобиля. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также:
МВДкражаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте