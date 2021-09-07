Грабители отобрали у посетителя кальянной почти 100 тысяч рублей в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лубянский проезд, 5с1 Карта всех событий

Мужчина подвергся разбойному нападению в кальянной в центре столицы и остался без телефона и банковской карты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 7 сентября.

Инцидент произошел в кальянной, расположенной в Лубянском проезде, 5, строение 3. Глубокой ночью 5 сентября двое неизвестных, угрожая гостю заведения ножом, украли у него телефон и банковскую карту.

Материальный ущерб, как уточнили в МВД, составил 95 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

7 сентября в МВД сообщили, что мужчина лишился телефона стоимостью 67 тысяч рублей, когда возвращался домой из бара в центре столицы. Инцидент произошел ночью 5 сентября.

Потерпевший вышел из бара и остановил проезжавший мимо автомобиль в Большом Гнездниковском переулке, 6. Он попросил водителя отвезти его домой, после чего тот сказал ему достать телефон и ввести маршрут.

Пассажиру стало плохо на 1-й Тверской-Ямской улице около дома 32, строение 2, поэтому он попросил попутчика остановиться. Через несколько минут они продолжили поездку, но теперь водитель отказывался вернуть потерпевшему телефон.

Он уверял, что у него нет гаджета, а затем высадил пассажира из автомобиля. Полиция проводит проверку по факту случившегося.