Грабители отобрали у посетителя кальянной почти 100 тысяч рублей в центре Москвы
Мужчина подвергся разбойному нападению в кальянной в центре столицы и остался без телефона и банковской карты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 7 сентября.
Инцидент произошел в кальянной, расположенной в Лубянском проезде, 5, строение 3. Глубокой ночью 5 сентября двое неизвестных, угрожая гостю заведения ножом, украли у него телефон и банковскую карту.
Материальный ущерб, как уточнили в МВД, составил 95 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.
7 сентября в МВД сообщили, что мужчина лишился телефона стоимостью 67 тысяч рублей, когда возвращался домой из бара в центре столицы. Инцидент произошел ночью 5 сентября.
Потерпевший вышел из бара и остановил проезжавший мимо автомобиль в Большом Гнездниковском переулке, 6. Он попросил водителя отвезти его домой, после чего тот сказал ему достать телефон и ввести маршрут.
Пассажиру стало плохо на 1-й Тверской-Ямской улице около дома 32, строение 2, поэтому он попросил попутчика остановиться. Через несколько минут они продолжили поездку, но теперь водитель отказывался вернуть потерпевшему телефон.
Он уверял, что у него нет гаджета, а затем высадил пассажира из автомобиля. Полиция проводит проверку по факту случившегося.