Москвич остался без дорогого телефона во время поездки домой из бара

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 32 Карта всех событий

Мужчина лишился телефона стоимостью 67 тысяч рублей, когда возвращался домой из бара в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 7 сентября.

Инцидент произошел глубокой ночью 5 сентября. Потерпевший вышел из бара и остановил проезжавший мимо автомобиль в Большом Гнездниковском переулке, вблизи дома 6.

Он попросил водителя отвезти его домой. Мужчина согласился, попросив остановившего его парня включить в телефоне навигатор и показать маршрут. Пассажир случайной попутки так и сделал. Ему стало плохо на 1-й Тверской-Ямской улице около дома 32, строение 2, поэтому он попросил водителя остановиться.

Через несколько минут они продолжили поездку. Однако, когда пассажир попросил водителя вернуть его телефон, тот отказался. Вместо этого мужчина начал уверял, что у него нет гаджета, а затем высадил пассажира из автомобиля.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

1 сентября сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело после кражи двух пар дорогих часов в центре города. Инцидент произошел еще в январе 2019 года на 2-й Тверской-Ямской улице, дом 54.

Под предлогом реализации двух пар часов общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей неизвестный похитил их, а затем скрылся. После этого злоумышленник распорядился ими по собственному усмотрению. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».