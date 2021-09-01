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Москвич лишился двух пар дорогостоящих часов за 1,3 миллиона рублей

Иван Юминов

Происшествия
Москвич лишился двух пар дорогостоящих часов за 1,3 миллиона рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 54 Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после кражи двух пар дорогих часов в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 1 сентября.

Инцидент произошел еще в январе 2019 года на 2-й Тверской-Ямской улице, дом 54. Под предлогом реализации двух пар часов общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей неизвестный похитил их, а затем скрылся.

После этого, как уточнили в ведомстве, злоумышленник распорядился ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

19 августа в Москве произошел еще один случай, связанный с мошенничеством. Молодой человек рассказал, что ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил поучаствовать в опросе о качестве работы организации.

Злоумышленник заявил, что за прохождение этого опроса в Сети или в мессенджере мужчине выплатят вознаграждение. Немного подумав, молодой человек согласился.

Он прошел опрос, предоставил злоумышленнику реквизиты личной карты и стал ждать вознаграждения. Однако через некоторое время с его счета пропало 598 тысяч рублей.

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