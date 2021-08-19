Мошенник похитил у москвича почти 600 тысяч рублей, убедив его пройти «опрос»

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Неизвестный похитил с банковского счета москвича крупную сумму денег, пообещав ему вознаграждение. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Молодой человек обратился в полицию 18 августа. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил поучаствовать в опросе о качестве работы организации. Злоумышленник заявил, что за прохождение этого опроса в Сети или в мессенджере мужчине выплатят вознаграждение.

Немного подумав, молодой человек согласился. Он прошел опрос и предоставил злоумышленнику реквизиты личной карточки, стал ждать вознаграждения. Однако через некоторое время с его счета пропало 598 тысяч рублей.

Поняв, что произошло, молодой человек обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Телефонные мошенники нередко похищают деньги у жителей столицы. Чаще всего в качестве своих жертв они выбирают пожилых людей. Так, 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей. А 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.