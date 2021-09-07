Благоустройство общественной зоны завершили в поселении Воскресенском

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Масштабное благоустройство общественного пространства завершили в поселении Воскресенском в Новомосковском административном округе (НАО) Москвы. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что ремонт произвели в три этапа. Здесь обновили территорию вдоль реки Цыганки, проложили прогулочный маршрут, установили беседки, садовые диваны, качели и кресла-коконы.

Также в общественной зоне появились амфитеатр со сценой и детская площадка с горками. Лестницу до Воскресенского храма оборудовали поручнями и пандусом для маломобильных граждан.

В Комплексе городского хозяйства Москвы добавили, что на благоустроенной территории расположили футбольное поле с искусственным покрытием и оборудовали спортивную площадку тренажерами и столами для пинг-понга. Также в общественном зоне обновили систему освещения и охраны.

— В прошлом году за Воскресенским храмом обустроили площадки-настилы у реки, зоны с беседками для отдыха, пикниковые точки, установили топиарии — декоративные деревья. В этом году завершили работы в русле реки: очистили береговую линию и оборудовали велодорожки, — подытожили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Во вторник, 7 сентября, завершился финальный этап благоустройства Гольяновского пруда в Восточном административном округе (ВАО) Москвы, площадь которого составляет 8,6 гектара. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства наполнили водоем до отметки 147,8 метра (над уровнем моря).