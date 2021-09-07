Благоустроенный Черноморский бульвар в Москве украсили необычным парусником

Фото: префектура Южного округа

Россия, Москва, Черноморский бульвар Карта всех событий

Светодинамический парусник установили на Черноморском бульваре в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Парковая зона расположилась на участке от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Благоустройство данной территории полностью завершили.

Установленный светодинамический парусник состоит из двух фонтанов: классического и «сухого». В темное время суток на объекте включается художественная подсветка.

Также на Черноморском бульваре установили детские и спортивные площадки, оборудовали зону для тихого отдыха, обновили сеть дорог и тропинок.

— Дополнительно высадили кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны, установили новые опоры освещения, — подытожили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе комплекса городского хозяйства рассказали о завершении масштабного благоустройства общественного пространства в поселении Воскресенском в Новомосковском административном округе (НАО) Москвы.