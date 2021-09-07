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СК проверит инцидент с лифтом в одном из домов Красногорска

Иван Юминов

Происшествия
СК проверит инцидент с лифтом в одном из домов Красногорска
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

Женщина получила травмы из-за инцидента с лифтом в одном из домов Красногорска. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная во вторник, 7 сентября.

— 7 сентября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании женщины в результате резкой остановки лифта в одном из жилищных кварталов Красногорского городского округа. По данному факту следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия, — рассказала представитель ведомства.

Следователи вместе со специалистами Ростехнадзора занимаются установлением обстоятельств и причин инцидента. Процессуальное решение, как уточнила Тертичная, будет принято по результатам проверки.

Пострадавшая по имени Юлия рассказала, что у нее диагностировали перелом в шее, ушиб и ссадины. Она собирается писать заявление в полицию, отмечает Telegram-канал LIFE SHOT.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

7 сентября сообщалось, что в Красногорске из-за неисправности лифта пострадала девушка. По ее словам, во время нахождения в лифте она почувствовала запах гари. В какой-то момент лифт резко поехал вверх, в результате чего девушка упала.

Позже она очнулась с окровавленным лицом. Лифт не стал останавливаться на ее этаже и быстро поехал вверх до 43-го этажа.

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