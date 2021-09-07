Новый корпус школы на 300 учеников возведут в Зеленограде в следующем году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый корпус школы № 1557 на 300 воспитанников 5–8-х классов построят в 2022 году в Зеленограде. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас на объекте ведутся работы по возведению надземной части. В следующем году здание планируют ввести в эксплуатацию.

Фасад четырехэтажной школы выполнят из алюминиевых панелей в составе вентилируемого фасада. При этом здание оснастят подвальным помещением и техническими надстройками на кровле.

На первом этаже предусмотрены административный, прививочный и процедурный кабинеты, зона коворкинга, актовый зал, мастерские, инструментальные и кабинет врача.

На втором этаже расположат универсальные учебные кабинеты, классы для изучения иностранного языка и биологии и спортивную зону.

На третьем этаже школьники будут изучать физику, основы и принципы программирования, а также посещать библиотеку, учебные кабинеты и лаборантскую.

На четвертом этаже разместят зону для свободного творчества, кабинет астрономии и шахматный кружок, а также универсальные классы и кабинет психолога.

Во дворе школы оборудуют спортивные площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, бадминтона, тенниса и легкой атлетики. Территорию учреждения озеленят, а также оборудуют скамейками для отдыха.

В понедельник, 6 сентября, Москомархитектура утвердила проект детского сада на 110 воспитанников на Красноказарменной улице в столичном районе Лефортово.