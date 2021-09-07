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Подстанция скорой медпомощи в ТиНАО получила разрешение на эксплуатацию

Виктория Сикерина

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Подстанция скорой медпомощи в ТиНАО получила разрешение на эксплуатацию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новую подстанцию скорой медицинской помощи в городе Московский ввели в эксплуатацию. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что подстанция рассчитана на 20 машиномест, а общая ее площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров.

На первом этаже здания предусмотрены пост охраны, мойка карет скорой помощи, помещение для хранения машин, диспетчерская, зоны амбулаторного приема и для хранения лекарств, помещения для оказания медицинской помощи и предрейсовых осмотров, а также служебные и бытовые комнаты.

На втором этаже разместились зона отдыха и приема пищи, гардеробные, душевые и помещения для сушки обуви и одежды.

На третьем этаже оборудовали служебные, складские и кладовые помещения, кабинет администрации, медицинский архив и залы для совещаний и психологической разгрузки.

— Подстанция скорой помощи в ТиНАО обеспечит порядка 80 тысяч выездов в год. В ее состав войдут специализированные бригады: педиатрическая, анестезиологии и реанимация, — подытожил Рафик Загрутдинов.

В конце августа в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе отремонтировали пять постов и две подстанции скорой медицинской помощи.

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