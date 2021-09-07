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Сергей Собянин заявил, что железные дороги интегрируются с пассажирским транспортом Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Сергей Собянин заявил, что железные дороги интегрируются с пассажирским транспортом Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Железные дороги превращаются в комфортное и быстрое наземное метро. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во вторник, 7 сентября.

По его словам, в Москве продолжают развивать транспортную инфраструктуру. Так, открываются новые станции Московских центральных диаметров (МЦД), Московского центрального кольца (МЦК), подземного метро, улучшается железнодорожное сообщение.

— Железнодорожные перевозки, система железных дорог, которая заходила в Москву, была в основном сориентирована на пассажиров дальнего следования. Сегодня она все больше и больше интегрируется в Москву и Московскую область, Центральный транспортный узел, который охватывает, по сути дела, весь Центральный федеральный округ, — пояснил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в настоящее время идет полная интеграция железнодорожных путей с городским пассажирским транспортом.

Модернизация транспортной системы города — одна из приоритетных задач московских властей. Так, в субботу, 4 сентября, Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линия в 2022 году.

Также мэр подвел первые итоги после введения бесплатных пересадок с одного наземного маршрута на другой и отметил, что такое решение позволило снизить стоимость одной поездки в полтора раза. При этом глава города подчеркнул, что если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит около 11 тысяч рублей.

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