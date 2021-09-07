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Диетолог назвала продукты, которые больше всего вредят здоровью россиян

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала продукты, которые больше всего вредят здоровью россиян
Фото: pexels.com / ready made

Диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам, какие продукты питания в большей степени вредны для здоровья.

По словам эксперта, самая опасная пища — это кондитерские и мучные изделия. В них содержится большое количество сахара и трансжиров.

Также на массовом производстве выпекают изделия на основе маргарина, который тоже вредит здоровью. Это происходит из-за того, что клетки продукта встраиваются в клетки организма человека, это осложняет всасывание питательных веществ.

— Кроме того, вред наносит белая мука. В нашем организме она работает практически так же, как сахар. А именно повышает уровень глюкозы в крови, — пояснила врач.

При этом Елена Соломатина не советует употреблять в пищу мясные изделия: колбасы, сосиски и многие другие. Некоторые производители добавляют в такую продукцию нитрит натрия, который является канцерогеном, и удерживающие влагу фосфаты.

— Соответственно, вредные свойства этих продуктов также ускоряют процесс старения нашего организма, — добавила диетолог.

В беседе с телеканалом «Москва 24» врач заключила, что из рациона также стоит исключать некачественный майонез и продукты со стабилизаторами и красителями в составе.

Во вторник, 7 сентября, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что кукурузу не рекомендуется есть людям с дивертикулезом, заболеванием кишечника.

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