Врач рассказал о необычным методе стабилизации давления
Семейный врач Алексей Добровольский отметил, что для стабилизации кровяного давления, первостепенно необходимо понять причины его повышения.
По словам эксперта, показатель давления здорового человека всегда соответствует норме.
Британские ученые пришли к выводу, что для стабилизации давления человек должен выполнять кратковременные физические упражнения низкой интенсивности. Однако Алексей Добровольский согласен с этим мнение не до конца.
— Если говорить об обычных людях, то, чтобы снизить давление, им необходимы не столько физические упражнения, сколько тренировки, причем неважно, какими они будут, — пояснил специалист.
При этом человек не должен страдать гиподинамией — одним из факторов повышенного давления.
Также семейный врач добавил, что для стабильного состояния необходимо следить за рационом питания, а в особенности употреблять меньше соли. К тому же важно не забывать про сон, ментальное здоровье и нервную систему, передает издание «Nation News» со ссылкой на слова эксперта.
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