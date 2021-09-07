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Врач рассказал о необычным методе стабилизации давления

Виктория Сикерина

Общество
Врач рассказал о необычным методе стабилизации давления
Фото: pixabay.com

Семейный врач Алексей Добровольский отметил, что для стабилизации кровяного давления, первостепенно необходимо понять причины его повышения.

По словам эксперта, показатель давления здорового человека всегда соответствует норме.

Британские ученые пришли к выводу, что для стабилизации давления человек должен выполнять кратковременные физические упражнения низкой интенсивности. Однако Алексей Добровольский согласен с этим мнение не до конца.

— Если говорить об обычных людях, то, чтобы снизить давление, им необходимы не столько физические упражнения, сколько тренировки, причем неважно, какими они будут, — пояснил специалист.

При этом человек не должен страдать гиподинамией — одним из факторов повышенного давления.

Также семейный врач добавил, что для стабильного состояния необходимо следить за рационом питания, а в особенности употреблять меньше соли. К тому же важно не забывать про сон, ментальное здоровье и нервную систему, передает издание «Nation News» со ссылкой на слова эксперта.

Во вторник, 7 сентября, врач-онколог Ольга Желудкова рассказала, что по фотографии можно обнаружить злокачественную опухоль сетчатки глаза, которая развивается преимущественно в детском возрасте.

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