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Врач Мясников рассказал о полезных свойствах брокколи

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Мясников рассказал о полезных свойствах брокколи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал капусту брокколи «царем здорового питания».

Он отметил, что сам любит употреблять в пищу мучные и мясные продукты. Однако подобное питание на постоянной основе может принести вред организму. Из-за этого основу рациона должны составлять овощи, фрукты и зелень.

Александр Мясников добавил, что из-за высокого содержания фолиевой кислоты и антиоксидантов овощи зеленого цвета особенно полезны для организма человека. Брокколи специалист называет «царем здорового питания».

Врач посоветовал употреблять капусту в сыром виде, так как при тепловой обработке содержащийся в брокколи сульфорафан разрушается. Это вещество обладает противоонкологическим эффектом, передает ФАН.

Во вторник, 7 сентября, семейный врач Алексей Добровольский отметил, что для стабилизации кровяного давления, первостепенно необходимо понять причины его повышения. Также он подчеркнул, что для снижения давления необходимо выполнять физические нагрузки.

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