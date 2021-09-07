Более трети россиян не знают, как используются их персональные данные

Фото: Pexels

Около половины россиян что-то слышали об использовании персональных данных, а более 30 процентов не знают об этом. Соответствующие данные опроса опубликовал ВЦИОМ во вторник, 7 сентября.

Так, 37 процентов респондентов признались, что не представляют, как могут быть использованы их личные данные. Примерно осведомлены об этом еще 62 процента граждан.

Точно представляют себе последствия использования персональных данных лишь 15 процентов опрошенных. В целях сбора личных данных наиболее свободно ориентируются россияне в возрасте от 18 до 34 лет, отмечает телеканал «Царьград».

31 августа ВЦИОМ сообщил, что 73 процента россиян довольны тем, как они провели лето этого года. Однако 33 процента людей посчитали сезон плохим в сравнении с отдыхом в 2020 году.

При этом почти половина опрошенных отметили, что этим летом с ними произошло больше хороших событий, чем плохих. У 40 процентов россиян поровну хороших и плохих воспоминаний. Главным событием лета россияне считают отдых, а также рождение ребенка и повышение на работе.