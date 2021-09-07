Стало известно о планах Apple представить новые модели iPhone 14 сентября

Фото: Youtube / Apple Россия

Американская компания Apple может показать новые модели iPhone на презентации 14 сентября. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили СМИ источники в корпорации.

По их данным, компания подготовит четыре новые модели смартфонов и часы Apple Watch с широким экраном.

— Apple также работает над обновленными наушниками AirPods и новыми MacBook Pro, — рассказали в компании.

Новые iPhone будут таких же размеров, что и модели 2020 года. Однако в линейке этого года камеру оснастят новыми режимами. Например, для пользователей будет доступна функция видеоверсии портретного режима съемки.

При этом у обновленных смартфонов будут улучшенный дисплей и более быстрый процессор.

Дизайн Apple Watch изменят впервые с 2018 года. Часы сделают с более плоскими краями и дисплеем. Также изменится размер гаджета: диаметр корпуса будет представлен в нескольких вариантах — от 41 до 45 миллиметров.

Новые модели ноутбуков MacBook Pro станут первыми высокопроизводительными устройствами, которые работают на базе процессора Apple. Дизайн компьютера также изменят, передает CNBC.

В августе эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что разработчик iPhone сможет проверять смартфоны россиян на наличие запрещенных снимков.