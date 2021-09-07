Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о планах Apple представить новые модели iPhone 14 сентября

Виктория Сикерина

Технологии
Стало известно о планах Apple представить новые модели iPhone 14 сентября
Фото: Youtube / Apple Россия

Американская компания Apple может показать новые модели iPhone на презентации 14 сентября. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили СМИ источники в корпорации.

По их данным, компания подготовит четыре новые модели смартфонов и часы Apple Watch с широким экраном.

— Apple также работает над обновленными наушниками AirPods и новыми MacBook Pro, — рассказали в компании.

Новые iPhone будут таких же размеров, что и модели 2020 года. Однако в линейке этого года камеру оснастят новыми режимами. Например, для пользователей будет доступна функция видеоверсии портретного режима съемки.

При этом у обновленных смартфонов будут улучшенный дисплей и более быстрый процессор.

Дизайн Apple Watch изменят впервые с 2018 года. Часы сделают с более плоскими краями и дисплеем. Также изменится размер гаджета: диаметр корпуса будет представлен в нескольких вариантах — от 41 до 45 миллиметров.

Новые модели ноутбуков MacBook Pro станут первыми высокопроизводительными устройствами, которые работают на базе процессора Apple. Дизайн компьютера также изменят, передает CNBC.

В августе эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что разработчик iPhone сможет проверять смартфоны россиян на наличие запрещенных снимков.

Читайте также:
смартфоны Appleизмененияновые изобретения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте