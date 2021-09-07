В Госдуму внесли законопроект об утверждении президентом сделок по ОПК

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому согласие президента потребуется для сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 7 сентября.

— Совершение акционерами (участниками) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения либо передачей в доверительное управление акций (долей) хозяйственных обществ, включенных в перечень, осуществляется с согласия президента РФ на основании предложений правительства РФ. Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны, — говорится в документе.

Также правительство будет подготавливать предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций ОПК, которые будут представляться главе государства для утверждения, отмечается на сайте Госдумы.

19 августа сообщалось, что в России разработали законопроект о запрете на въезд в страну иностранцам, которые проявляли ненависть или вражду к россиянам. Документ также предусматривает запрет на въезд для граждан других стран, если они «оскорбляют память защитников Отечества» или унижают честь и достоинство ветеранов.

На территорию страны, как отмечается, могут не пускать иностранцев, которые оскверняют символы воинской славы России, разрушают воинские захоронения и памятники, искажают информацию о деятельности СССР в военные годы, а также одобряют преступления нацистов.