Три автомобиля столкнулись на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 36-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Три машины столкнулись на 36-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщили во вторник, 7 сентября, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Уточняется, что ДТП случилось перед развязкой с улицы Поляны.

В настоящее время движение транспорта значительно затруднено, для проезда доступны первая и пятая полосы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

1 сентября сообщалось, что десятилетняя девочка пострадала в результате ДТП на юго-западе города. Водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на ребенка, проезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, у ребенка сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, а также ушибленная рана теменной области.