В Московской области избрана мера пресечения мужчине, обвиняемому в двойном убийстве

Фото: Пресс-службе СК РФ

В Лотошинском городском округе Московской области местный житель, обвиняемый в убийстве сестры и племянницы, заключен под стражу по ходатайству следствия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

62-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса России, ему грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертиза.

Преступление произошло 4 сентября в частном доме в деревне Власово— убийство было совершено с помощью топора и молотка. 37-летняя племянница и 67-летняя сестра скончались от множественных ран в область головы.

По словам источника «ВМ», причиной конфликта стала ссора о долевой собственности — родственники не смогли поделить общий дом. Пенсионер сам позвонил в полицию и признался в содеянном, повторив признания на допросе. Расследование продолжается, собирается доказательная база.

4 сентября еще одно убийство на бытовой почве произошло в Москве. В квартире дома у метро Автозаводская мужчина убил своего собутыльника, нанеся несколько ударов ножом в грудь. Тяжело раненный потерпевший скончался в больнице.