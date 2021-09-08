Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Московской области избрана мера пресечения мужчине, обвиняемому в двойном убийстве

Юлия Брагина

Происшествия
В Московской области избрана мера пресечения мужчине, обвиняемому в двойном убийстве
Фото: Пресс-службе СК РФ

В Лотошинском городском округе Московской области местный житель, обвиняемый в убийстве сестры и племянницы, заключен под стражу по ходатайству следствия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

62-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса России, ему грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертиза.

Преступление произошло 4 сентября в частном доме в деревне Власово— убийство было совершено с помощью топора и молотка. 37-летняя племянница и 67-летняя сестра скончались от множественных ран в область головы.

По словам источника «ВМ», причиной конфликта стала ссора о долевой собственности — родственники не смогли поделить общий дом. Пенсионер сам позвонил в полицию и признался в содеянном, повторив признания на допросе. Расследование продолжается, собирается доказательная база.

4 сентября еще одно убийство на бытовой почве произошло в Москве. В квартире дома у метро Автозаводская мужчина убил своего собутыльника, нанеся несколько ударов ножом в грудь. Тяжело раненный потерпевший скончался в больнице.

Читайте также:
убийствоПреступленияМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте