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Хоркина впервые раскрыла подробности романа с мужем Глаголевой

Юлия Курганова

Общество
Хоркина впервые раскрыла подробности романа с мужем Глаголевой
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина после ухода из большого спорта редко дает интервью и рассказывает о личной жизни. Она впервые раскрыла подробности отношений с супругом актрисы Веры Глаголевой — бизнесменом Кириллом Шубским.

Также спортсменка рассказала и о старшем сыне Святославе, которого родила в 2005 году в США от любовника. Гимнастка никому не называла имени отца мальчика, потому ходило много слухов. Существовала версия, что Светлана забеременела от актера Левана Учанейшвили. Но вскоре выяснилось, что звезда тайно встречалась с Шубским.

Хоркина призналась, что не знала о жене и детях бизнесмена. Она надеялась создать с ним семью, но все ее мечты рухнули в одночасье. Узнав об интересном положении любовницы, Шубский повел себя некрасиво. Он стал обещать Хоркиной, что скоро уйдет от Глаголевой, но этого не случилось.

Гимнастка тяжело переживала разрыв с предпринимателем, но делать аборт никогда не планировала. Через некоторое время она повстречала влиятельного человека, за которого вышла замуж, — военнослужащего Олега Кочнева. Он хорошо принял Святослава, воспитывал, как родного. В 2019 году Хоркина родила сына Ивана.

— Младший занимает все мое место в голове. А старшему уже 16. Он уже на выданье, ведь в 10-й класс перешел, думаем, куда будет поступать. Раньше сын говорил, что гуманитарий, а сейчас его интересует физика, — рассказала в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» спортсменка.

Известно, что Святослав увлекается спортом. Он имеет коричневый пояс по тхэквондо. Кроме того, молодой человек занимается баскетболом.

В августе киногостиная «Москино» показала фильм «Вера Глаголева. Несломанный свет». Впервые показали рабочие моменты со съемок, ее дом в Подмосковье, места отдыха в любимой Италии.

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