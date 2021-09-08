СМИ: «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке
Самая крупная в истории российского сегмента интернета DDoS-атака была предпринята на компанию «Яндекс» в прошедшие выходные.
— На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали, — рассказал представитель компании.
Также базирующаяся в Соединенных Штатах компания CloudFlare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом», подтвердила крупный масштаб атаки.
Уточняется, что нападение было реализовано через новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей.
Компания с трудом сдержала кибератаку, и она продолжается на этой неделе, сообщил источник в компании. В настоящее время проводится расследование вместе с подрядчиками, передает газета «Ведомости».
Тимофей Баженов назвал киберпреступность одной из главных угроз национальной безопасности. Он отметил, что защита информационного пространства в Стратегии национальной безопасности России отмечена как приоритетная.