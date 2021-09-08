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Благоустройство нового пешеходного маршрута завершилось в Дмитровском переулке

Виктория Сикерина

Город
Благоустройство нового пешеходного маршрута завершилось в Дмитровском переулке
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Дмитровский переулокКарта всех событий

Благоустройство новой пешеходной зоны завершилось в Дмитровском переулке в центре Москвы. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Новый маршрут протяженностью 250 метров появился недалеко от Столешникова переулка. Он связывает улицы Большая Дмитровка и Петровка.

В ведомстве отметили, что в ходе ремонта на участке убрали «воздушные провода» в кабельную канализацию, установили несколько дождеприемных решеток и обустроили дополнительный участок водосточной сети.

При этом для пешеходной зоны произвели расширение тротуаров в среднем на 75 сантиметров. Теперь проезжающие мимо автомобили не будут мешать пешеходам из-за установленных бордюрных камней и замощения.

Также на проезжей части положили новый асфальт и обустроили места для парковки автомобилей, среди которых есть и автостоянки для маломобильных граждан. Здесь же установили пять стоянок для велосипедов.

В комплексе городского хозяйства заключили, что на Дмитровском переулке обновили систему освещения, поставили скамейки и схемы навигации.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе комплекса городского хозяйства рассказали, что на Черноморском бульваре в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы установили светодинамический парусник.

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