Трех человек спасли после хлопка газа в подмосковном Ногинске

Фото: telegram/РИА Новости

После хлопка газа в подмосковном Ногинске спасены три человека. Из них двое детей. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что более 20 спасателей и шести единиц техники уже работают на месте происшествия. Их количество будет увеличиваться, передает РИА Новости.

— Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06.55, — уточнил собеседник агентства.

Об инциденте стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области «Вечерней Москве» сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В июле «ВМ» писала о похожем случае. Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Таганском районе Москвы. Инцидент произошел на 8-м этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9. По прибытии на место случившегося экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры. Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что на восьмом этаже загорелась кухонная мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр.