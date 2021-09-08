Москвичам рассказали, как получить выигрыш по программе «Миллион призов»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Горожане, принявшие участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября, получат шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, машину или призовые баллы, которые можно обменять на различные товары и услуги.

Перед началом розыгрыша москвичи, прошедшие регистрацию на электронное голосование, получат СМС с уникальным кодом. Сообщения будут отправлены 15 и 16 сентября до 17:00.

Победителей будут определять в эфире канала «Москва 24» с 18 по 20 сентября ежедневно с 09:00 до 10:00. Для тех, кто проголосовал онлайн 17 сентября с 08:00 до 20:00, розыгрыш пройдет 18 сентября, для проголосовавших с 20:01 17 сентября до 20:00 18 сентября — 19 сентября. Остальные избиратели смогут выиграть приз 20 сентября.

Каждый участник голосования поучаствует в одном розыгрыше и получит возможность выиграть один из призов: однокомнатную квартиру, автомобиль или призовые баллы, которые можно будет потратить у партнеров акции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Жители Москвы, проголосовавшие онлайн, смогут приобрести шубы, кожаные куртки и даже ювелирные украшения с бриллиантами по программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Во вторник, 7 сентября, москвичам подробно рассказали о доступных в рамках проекта подарках.

Победителей уведомят о выигрыше по СМС. Чтобы получить приз, им нужно будет активировать присланный ранее код на сайте программы. Это можно будет сделать начиная с 12:00 в день розыгрыша до 30 сентября 2021 года.

Выигравшим призовые баллы горожанам нужно будет их обменять на промокоды партнеров акции. Именно они будут нужны при оплате покупок. Обменять баллы на промокоды можно до 31 декабря 2021 года, а потратить их у партнеров акции — до 1 апреля 2022 года.

Обменять призовые баллы можно на промокоды нескольких партнеров в разное время.

Пользователи, которые выиграют квартиры или машины, получат инструкцию о том, как стать обладателями суперпризов, активировав код на сайте.

Принять участие в электронном голосовании смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.