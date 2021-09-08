Схема движения временно изменится на нескольких улицах в САО, ЮВАО и ВАО

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

В районах Бескудниковский, Нижегородский и Сокольники временно изменится схема движения на нескольких улицах. Это связано с проведением инженерных работ и строительством метрополитена.

С 15 сентября по 16 октября изменится схема движения на 2-й Фрезерной улице в районе дома №3 и от дома №6 до дома №8.

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Изменения коснутся и улицы Жебрунова. Там, как и на 2-й Фрезерной улице, проводят инженерные работы. Ограничивать движение будут в два этапа. Сначала с 15 сентября по 4 ноября в районе дома №6, строения 12. С 13 по 18 декабря на участке возле дома №4а. В обоих случаях для проезда закроют одну полосу движения.

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Также изменится движение на участке Дмитровского шоссе от дома №96, корпуса 2 до дома №99, корпуса 1. Движение изменится надолго — с 15 сентября 2021 по 30 июня 2022 года. Связано это с проведением работ по строительству участка метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Лианозово».

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Столичных водителей просят учитывать изменения и внимательнее планировать свой маршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что схема движения временно изменится на нескольких улицах в СВАО, СЗАО и САО. Изменения коснутся улиц Нарвской, Калибровской и улицы Маршала Новикова.