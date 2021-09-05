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Схема движения временно изменится на нескольких улицах в СВАО, СЗАО и САО

Илья Ашуров

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Схема движения временно изменится на нескольких улицах в СВАО, СЗАО и САО
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

В связи с проведением инженерных и дорожных работ на ряде улиц в трех административных округах столицы изменится схема движения. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Северо-Восточном округе (СВАО) движение ограничат на Калибровской улице. На первом этапе, с 13 по 15 сентября, перекроют участок указанной улицы в районе дома 11. На втором, с 15 по 17 сентября, — в районе дома 31, строения 16.

Также в этом округе с 13 сентября по 25 декабря ограничат движение на Полярной улице в районе дома 25.

Схема движения временно изменится на нескольких улицах в СВАО, СЗАО и САОФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Северо-Западном округе (СЗАО) на улице Маршала Новикова с 13 по 15 сентября под дорожные работы будет выделен участок между домами 6 и 7.

Схема движения временно изменится на нескольких улицах в СВАО, СЗАО и САОФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 13 сентября по 30 ноября в Северном округе (САО) изменится схема движения на Нарвской улице в районе ее пересечения с Выборгской улицей. В указанный период на ней будут заняты две полосы.

Схема движения временно изменится на нескольких улицах в СВАО, СЗАО и САОФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Водителям рекомендуется заранее планировать свою поездку и выбирать объездные маршруты.

На участке Гончарной улицы в Москве 5 сентября перекроют движение из-за проведения киносъемок. Перекрытие будет введено с 8:00 до 22:00 на участке от дома 3, строения 3, до дома 11, строение 1

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