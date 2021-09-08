Более 20 квартир повреждены в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске

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В результате взрыва газа в подмосковном Ногинске повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. Об этом сообщили в экстренных службах.

— Под завалами, предположительно, находятся два человека С верхних этажей поврежденного подъезда продолжается эвакуация (34 человека), всего из дома эвакуированы 173 человека. Произошло частичное обрушение трех внешних стен и перекрытий со второго по четвертый этаж (повреждены 24 квартиры, из них 8 разрушены), — цитирует сообщение РИА Новости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обследовать здание в Ногинске, где произошел взрыв, чтобы решить вопрос о его восстановлении, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

О взрыве газа в многоэтажном жилом в Ногинске стало известно утром 8 сентября. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В результате инцидента пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. По словам помощника министра здравоохранения РФ, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».