СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в подмосковном Ногинске
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СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в подмосковном Ногинске

Михаил Алимов

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в подмосковном Ногинске
Фото: telegram / РИА Новости

По факту хлопка газа в многоэтажном доме в Ногинске возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Об инциденте стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах.

В пресс-службе сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Отмечается, что более 20 спасателей и шести единиц техники уже работают на месте происшествия. Их количество будет увеличиваться.

Всех жильцов пострадавшего дома уже эвакуировали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В июле «ВМ» писала о похожем случае. Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Таганском районе Москвы. Инцидент произошел на восьмом этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9. По прибытии на место случившегося экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры. Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что на восьмом этаже загорелась кухонная мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

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