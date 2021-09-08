Жителей пострадавшего дома эвакуировали после хлопка газа в подмосковном Ногинске

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Все жители дома, пострадавшего из-за хлопка газа в Ногинске, эвакуированы. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

— Проведена эвакуация жильцов дома, — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Об инциденте стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области «Вечерней Москве» сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Отмечается, что более 20 спасателей и шести единиц техники уже работают на месте происшествия. Их количество будет увеличиваться.

В июле «ВМ» писала о похожем случае. Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Таганском районе Москвы. Инцидент произошел на восьмом этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9. По прибытии на место случившегося экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры. Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что на восьмом этаже загорелась кухонная мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр.