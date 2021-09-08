Власти одобрили строительство нового отделения полиции в Чертанове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

В правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы согласованы изменения, касающиеся отделения полиции в районе Чертаново. Теперь во владении № 25а на Чертановской улице появится новый полицейский участок, а старое здание снесут.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу Чертановская улица, владение 25а (ЮАО), — говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель комитета Анастасия Пятова сообщила, что площадь нового отделения составит шесть тысяч квадратных метров. Здание 1970-го года постройки снесут. Этот объект включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

7 сентября сообщалось, что подстанция скорой медпомощи в ТиНАО получила разрешение на эксплуатацию. Она рассчитана на 20 машино-мест, а общая ее площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров.