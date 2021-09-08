Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти одобрили строительство нового отделения полиции в Чертанове

Михаил Алимов

Город
Власти одобрили строительство нового отделения полиции в Чертанове
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

В правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы согласованы изменения, касающиеся отделения полиции в районе Чертаново. Теперь во владении № 25а на Чертановской улице появится новый полицейский участок, а старое здание снесут.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу Чертановская улица, владение 25а (ЮАО), — говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель комитета Анастасия Пятова сообщила, что площадь нового отделения составит шесть тысяч квадратных метров. Здание 1970-го года постройки снесут. Этот объект включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

7 сентября сообщалось, что подстанция скорой медпомощи в ТиНАО получила разрешение на эксплуатацию. Она рассчитана на 20 машино-мест, а общая ее площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров.

Читайте также:
ПолицияЧертановоСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте