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Эндокринолог рассказала, как офисным работникам избежать осенней депрессии

Анастасия Колоскова

Общество
Эндокринолог рассказала, как офисным работникам избежать осенней депрессии
Фото: Pexels

Избежать осенней депрессии поможет здоровое питание, грамотно обустроенное рабочее место и витамины. Об этом рассказал врач-эндокринолог Светлана Шокур.

Она отметила, что снижение эмоционального тонуса человека осенью обусловлено уменьшением продолжительности дня, недостатком солнечного света и частыми дождями. Кроме того, в организм меньше поступает витамина D, что может привести к сонливости и раздражительности. Все эти факторы приводят к тому, что в организме человека снижается выработка «гормона счастья» дофамина и развивается осенняя депрессия.

По словам специалиста, в такие периоды следует включать в рацион витамины-антиоксиданты и микроэлементы магния. Кроме того, Шокур советует чаще проветривать помещение офиса и использовать большие источники света для имитации солнца, пишет ФАН.

Об осенней хандре и способах борьбы с ней ранее рассказала доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева.

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