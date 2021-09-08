Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Очевидцы показали, как выглядит двор дома после хлопка газа в Ногинске. Видео

Анна Михалюк

Общество
Очевидцы показали, как выглядит двор дома после хлопка газа в Ногинске. Видео
Фото: Telegram / Mash

Местные жители опубликовали в Сети видео с места хлопка газа в Ногинске. Инцидент произошел в многоэтажке на улице 28 Июня 1906 года.

На записи запечатлен двор дома: на земле валяются обломки стен, мебель, личные вещи жильцов. На месте работают сотрудники МЧС, во дворе дома стоит множество спецмашин: скорые, пожарные, спасатели и полиция.

Особенно пострадали второй, третий и четвертый этажи. Взрыв был настолько мощный, что одна из стен с торца здания частично обрушилась. Из многих окон вылетели стекла и рамы.

Предположительно, хлопок случился из-за утечки бытового газа: кто-то из жильцов мог греться газом, пламя потухло, и случилась утечка. Очевидцы рассказывают, что чувствовали сильный запах. СКР сообщает о двух погибших, пострадали 8 человек. Под завалами могут находиться люди.

В квартире, где произошел хлопок, проживала многодетная семья.

Читайте также:
Ногинскхлопок газа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте