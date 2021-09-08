Очевидцы показали, как выглядит двор дома после хлопка газа в Ногинске. Видео

Фото: Telegram / Mash

Местные жители опубликовали в Сети видео с места хлопка газа в Ногинске. Инцидент произошел в многоэтажке на улице 28 Июня 1906 года.

На записи запечатлен двор дома: на земле валяются обломки стен, мебель, личные вещи жильцов. На месте работают сотрудники МЧС, во дворе дома стоит множество спецмашин: скорые, пожарные, спасатели и полиция.

Особенно пострадали второй, третий и четвертый этажи. Взрыв был настолько мощный, что одна из стен с торца здания частично обрушилась. Из многих окон вылетели стекла и рамы.

Предположительно, хлопок случился из-за утечки бытового газа: кто-то из жильцов мог греться газом, пламя потухло, и случилась утечка. Очевидцы рассказывают, что чувствовали сильный запах. СКР сообщает о двух погибших, пострадали 8 человек. Под завалами могут находиться люди.

В квартире, где произошел хлопок, проживала многодетная семья.