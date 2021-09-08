В квартире, где взорвался газ в Ногинске, проживала многодетная семья

Фото: Прокуратура Московской области

Хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже в ногинской многоэтажке, где проживала многодетная семья. Об этом сообщили в экстренных службах.

— Пятилетнюю девочку с обломков спустили вниз спасатели, — говорится в сообщении Telegram-канала ТАСС.

О взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ногинске стало известно утром 8 сентября. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В результате инцидента пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. По словам помощника министра здравоохранения РФ, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

В результате взрыва оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению МЧС России, еще два человека могут оставаться под завалами.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».