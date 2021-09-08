Город одобрил строительство канализационного коллектора на западе Москвы

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В Западном административном округе появится новый канализационный коллектор. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная Москвы (ГЗК), сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

— ЗАО Градостроительно-земельная (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 2 сентября 2021 года одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта в целях подключения к централизованной системе водоотведения западной станции водоподготовки по адресу: улица Родниковая, владение 7 (ЗАО), — говорится в сообщении.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, проектируемая территория расположена в районах Солнцево и Ново-Переделкино, ее площадь составляет 3,58 гектара.

Председатель Москомстройинвеста пояснила, что проект предусматривает строительство канализационного коллектора протяженностью две тысячи метров. Его прокладка будет осуществляться закрытым способом.

Кроме того, в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы согласованы изменения, касающиеся отделения полиции в районе Чертаново. Теперь во владении №25А на Чертановской улице появится новый полицейский участок, а старое здание снесут.