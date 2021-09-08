«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности с вечера среды, 8 сентября. Об этом сообщает 8 сентября Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 8 сентября до 21:00 четверга, 9 сентября. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

«Желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье будет действовать с 12:00 8 сентября до 21:00 9 сентября. Скорость ветра составит 15–17 метров в секунду, говорится в сообщении.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что столица прошла основной пик похолодания, теплая погода будет постепенно возвращаться.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что бабье лето может начаться в Москве уже в пятницу, 10 сентября. По ее словам, в ближайшее время за счет ночной и дневной температуры в Москве начнется потепление.