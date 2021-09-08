Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности с вечера среды, 8 сентября. Об этом сообщает 8 сентября Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 8 сентября до 21:00 четверга, 9 сентября. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

«Желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье будет действовать с 12:00 8 сентября до 21:00 9 сентября. Скорость ветра составит 15–17 метров в секунду, говорится в сообщении.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что столица прошла основной пик похолодания, теплая погода будет постепенно возвращаться.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что бабье лето может начаться в Москве уже в пятницу, 10 сентября. По ее словам, в ближайшее время за счет ночной и дневной температуры в Москве начнется потепление.

Читайте также:
ПогодаМосква«Желтый» уровень погодной опасности
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте