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Синоптик заявил, что Москва прошла пик похолодания

Анастасия Колоскова

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Синоптик заявил, что Москва прошла пик похолодания
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столица прошла основной пик похолодания, теплая погода будет постепенно возвращаться. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Хотя в ближайшие дни на погоду в Москве будет по-прежнему влиять обширный циклон, жители почувствуют постепенное потепление, отметил он.

— В минувшее воскресенье температура воздуха днем слегка перевалила через отметку в плюс 10 — это был самый низкий максимум за последние 130 дней! Ночью по области отмечены первые заморозки, но дальше будет теплеть, — приводит слова Леуса ФАН.

Так, в скором времени в столице потеплеет до 11–13 градусов. В регионе воздух прогреется до плюс 9–14 градусов, добавил синоптик. Он рассказал, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 метров в секунду.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что бабье лето может начаться в Москве уже в пятницу, 10 сентября. По ее словам, в ближайшее время за счет ночной и дневной температуры в Москве начнется потепление. Она добавила, что ночью во вторник, 7 сентября, осадки не ожидаются. Днем будет наблюдаться кратковременный дождь, температура воздуха в столице поднимется до плюс 13–15 градусов, по области — до плюс 12–17 градусов.

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