Олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила, почему голосовала онлайн

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Электронная форма голосования была создана для удобства избирателей. Об этом рассказала «Вечерней Москве» конькобежка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира Светлана Журова.

Она пояснила, что в 2020 году воспользовалась электронным голосованием на выборах губернатора Ленинградской области. Из-за работы Журова не находилась во время выборов в своей родной северной области, поэтому проголосовала в Москве.

— Для этого был открыт специальный электронный избирательный участок. Я заранее получила QR-код, пришла и проголосовала в Москве за губернатора Ленинградской области. И это было очень удобно, потому что я хотела свой голос отдать, но не могла быть на месте из-за работы. Такие формы созданы для удобства людей, — подчеркнула спортсменка.

Журова добавила, что в 2021 году в Ленинградской области не вводят электронное голосование, из-за чего она будет голосовать на избирательном участке. По ее словам, онлайн-голосование доступно лишь для жителей нескольких субъектов РФ, что особенно удобно для молодежи.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».