Олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила, почему голосовала онлайн
Электронная форма голосования была создана для удобства избирателей. Об этом рассказала «Вечерней Москве» конькобежка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира Светлана Журова.
Она пояснила, что в 2020 году воспользовалась электронным голосованием на выборах губернатора Ленинградской области. Из-за работы Журова не находилась во время выборов в своей родной северной области, поэтому проголосовала в Москве.
— Для этого был открыт специальный электронный избирательный участок. Я заранее получила QR-код, пришла и проголосовала в Москве за губернатора Ленинградской области. И это было очень удобно, потому что я хотела свой голос отдать, но не могла быть на месте из-за работы. Такие формы созданы для удобства людей, — подчеркнула спортсменка.
Журова добавила, что в 2021 году в Ленинградской области не вводят электронное голосование, из-за чего она будет голосовать на избирательном участке. По ее словам, онлайн-голосование доступно лишь для жителей нескольких субъектов РФ, что особенно удобно для молодежи.
С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.
Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».