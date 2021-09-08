Десять студенческих стройотрядов задействовали при возведении объектов в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Десять строительных студенческих отрядов от столичных вузов участвовали при возведении объектов на территории Москвы. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Дмитрий Добрянский.

По его словам, всего на строительных площадках работали 200 студентов — это число является рекордным. Желающих набирали из профильных вузов и колледжей столицы для работы на объектах программы реновации, при строительстве крупных комплексов, автомобильных дорог.

— Студенты имели профессиональные навыки и работали отделочниками, каменщиками, сварщиками, геодезистами, бетонщиками, монтажниками ЖБК и ландшафтными дизайнерами. Специалисты строительных компаний отметили высокий уровень подготовки и большое желание влиться в процессы строительства, — пояснил Добрянский.

Президент НИУ МГСУ, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко отметил, что студенческие стройотряды помогают проложить путь в профессию. Он напомнил, что такие отряды существовали еще во времена СССР, однако затем исчезли. На данный момент в Москве возрождают данную идею.

— Впервые в новое время наши бойцы поехали на Олимпийские стройки в Сочи. На сегодняшний день у них за плечами опыт строительства объектов ГК «Росатом» как в России, так и за рубежом, космодрома Восточный, жилых домов, в том числе по программе реновации в Москве, — отметил Теличенко.

Весной 2021 года руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что департамент сформировал отряды из студентов профильных колледжей и вузов. Летние работы позволят учащимся получить опыт и применить свои знания на практике.

Первые отряды вышли на объекты 1 июня 2021 года. Левкин добавил, что столица заинтересована в высококвалифицированных кадрах в строительстве, чтобы специалисты могли реализовывать планы, утвержденные мэром Москвы Сергеем Собяниным.

7 сентября Сергей Собянин осмотрел итоги работ по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительству новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.