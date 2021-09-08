Путин не будет обсуждать с Лукашенко тему признания Крыма

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сам не поднимет на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тему признания Крыма. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин никогда не ставил тему Крыма во время переговоров с лидерами других стран.

— Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает, — приводит РИА Новости слова Пескова.

В августе лидер Белоруссии назвал условия признания Крыма. По словам Лукашенко, это произойдет тогда, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукты.

При этом генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвы» рассказал, что Лукашенко не может признать Крым частью России, потому что желает проводить многовекторную политику, и даже в условиях международной изоляции и санкций его позиция в этом вопросе остается неизменной.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».