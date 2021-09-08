Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Связали скотчем, избили и ограбили: налетчики заставили москвича отдать пять миллионов рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Связали скотчем, избили и ограбили: налетчики заставили москвича отдать пять миллионов рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 15 Карта всех событий

Москвич лишился более пяти миллионов рублей, после того как на востоке столицы к нему в машину подсели трое неизвестных людей. Об этом «ВМ» в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел утром 7 сентября на Щелковском шоссе возле дома №15. К москвичу в иномарку подсели три человека в медицинских масках.

Угрожая пистолетом грабители связали мужчину скотчем, избили и заставили отдать крупную сумму денег.

Забрав желаемое, налетчики отвезли мужчину на Амурскую улицу и оставили связанным в машине. После того, как налетчики скрылись, пострадавший смог освободить руки и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сумма ущерба составила 5 миллионов 300 тысяч рублей

В июле «Вечерняя Москва» писала о похожем случае. Тогда злоумышленники угрожали пистолетом водителю и пассажиру иномарки на Ленинском проспекте. Причем они тоже были в медицинских масках. Пострадавшие отдали грабителям семь миллионов рублей. Тогда правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.

Читайте также:
разбойМоскваавтомобилисты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте