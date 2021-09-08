Связали скотчем, избили и ограбили: налетчики заставили москвича отдать пять миллионов рублей
Москвич лишился более пяти миллионов рублей, после того как на востоке столицы к нему в машину подсели трое неизвестных людей. Об этом «ВМ» в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел утром 7 сентября на Щелковском шоссе возле дома №15. К москвичу в иномарку подсели три человека в медицинских масках.
Угрожая пистолетом грабители связали мужчину скотчем, избили и заставили отдать крупную сумму денег.
Забрав желаемое, налетчики отвезли мужчину на Амурскую улицу и оставили связанным в машине. После того, как налетчики скрылись, пострадавший смог освободить руки и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сумма ущерба составила 5 миллионов 300 тысяч рублей
В июле «Вечерняя Москва» писала о похожем случае. Тогда злоумышленники угрожали пистолетом водителю и пассажиру иномарки на Ленинском проспекте. Причем они тоже были в медицинских масках. Пострадавшие отдали грабителям семь миллионов рублей. Тогда правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.