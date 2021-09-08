Главу Федерации хоккея Белоруссии Баскова дисквалифицировали

Фото: Twitter / ХК «Динамо» (Минск)

Глава Федерации хоккея Белоруссии и председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков был отстранен от спортивной деятельности. Об этом рассказали в среду, 8 сентября, в Международной федерации хоккея (IIHF).

Дисквалификация Баскова будет длиться с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. Решение приняли после десятимесячного расследования. Установлено, что Басков нарушил кодекс поведения IIHF и принципы Олимпийской хартии.

По мнению IIHF, Басков оказывал открытое давление на спортсменов из-за их политических убеждений. Он злоупотреблял своим положением, чтобы поддерживать режим действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА Новости.

3 сентября московское «Динамо» дома обыграло динамовцев из Минска в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московских хоккеистов.

На первой минуте шайбу забил Оскар Линдберг, Вадим Шипачев отличился на 5-й и 22-й минутах, Станислав Галиев — на 11-й минуте. В составе минской команды шайбу забил Денис Мосалев на 28-й минуте.