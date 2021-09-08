Более 120 тысяч москвичей старше 65 лет получили наборы «С заботой о здоровье»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 120 тысяч столичных пенсионеров уже получили подарки в рамках проекта «С заботой о здоровье». Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Подарочный набор выдают горожанам старше 65 лет, которые ввели второй компонент вакцины против коронавируса или повторно вакцинировались.

— Поскольку москвичи очень ответственно подошли к вакцинации, было принято решение вручать подарки и тем горожанам, которые прошли повторную вакцинацию в этот же промежуток времени. На сегодняшний день свыше 120 тысяч москвичей получили такие подарки, из них 8,4 тысячи — ревакцинированные, — рассказали в ведомстве.

В качестве подарка московские пенсионеры получили пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетницу на семь дней, биологически активные добавки омега-3 и витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубную пасту и щетку, антибактериальные гели и набор медицинских масок.

Также в пресс-службе комплекса социального развития добавили, что в настоящий момент срок получения подарка увеличили. Для это необходимо прийти в пункт, предъявить паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации или QR-код в электронном или бумажном варианте, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 7 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас столичные власти не наблюдают резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в городе. Он отметил, что многие горожане уже переболели инфекцией или сделали прививку.