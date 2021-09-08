Водитель автомобиля оказался зажат после столкновения с трамваем в Москве

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Россия, Москва, Мякининский проезд Карта всех событий

Водитель автомобиля Kia врезался в трамвай на северо-западе Москвы, после чего оказался заблокирован. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в среду, 8 сентября.

— Днем 8 сентября в Службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП, произошедшем на Мякининском проезде: легковой автомобиль врезался в трамвай. Водитель Kia Rio оказался заблокирован, — говорится в сообщении.

На помощь пострадавшему были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе ПСО № 204 Пожарно-спасательного центра, а также специалисты ГБУ «Автомобильные дороги». Спасателям и пожарным удалось деблокировать мужчину, а затем его передали бригаде скорой помощи, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Еще одно ДТП произошло утром 7 сентября. На 68-м километре МКАД столкнулись два легковых автомобиля — Ford и Nissan.

В результате происшествия пострадали двое детей девяти и четырнадцати лет. Оба они находились в Nissan. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford при выезде с Волоколамского шоссе на внутреннюю сторону МКАД не справился с управлением из-за сердечного приступа.

С места происшествия его доставили в больницу в состоянии комы. Позже стало известно, что водитель умер в больнице. Пострадавший ребенок находится в отделении реанимации с диагнозом «ушиб головного мозга».