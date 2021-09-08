Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на юго-востоке Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили конфликт на Украине. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры отметили, что в настоящее время необходима активизация переговоров между сторонами конфликта. Диалог нужен для реализации Минских соглашений.

— Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, — говорится на сайте Кремля.

5 сентября в посольстве США на Украине заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе. Москва должна вывести оружие и силы, а также «вернуть» Киеву контроль над его международно признанными границами, говорится в сообщении дипмиссии.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.