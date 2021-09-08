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Росздравнадзор не выявил информацию о проблемах безопасности вакцин от COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Росздравнадзор не выявил информацию о проблемах безопасности вакцин от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Почти семь тысяч заявлений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса направили в Росздравнадзор, что составляет 0,018 процента от числа привитых. Об это рассказала в среду, 8 сентября, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, в Росздравнадзоре регулярно проверяют безопасность иммунопрофилактики.

— Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин, — отметила Самойлова

При этом случаи нежелательных реакций фиксируются в системе «Фармаконадзор 2.0». В настоящее время их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.

Также Росздравнадзор зафиксировал 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о несуществующей вакцинации. Данные передали в правоохранительные органы, пишет ТАСС.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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